السيسي يتوجه إلى بكين تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية فإن الزيارة ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيسين و"لقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية".

وأوضح المتحدث أن من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

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كما ستتضمن الزيارة أيضا حضور السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

وأعلنت الخارجية الصينية في وقت سابق من اليوم أن عددا من القادة العرب سيزورون الصين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وسيضم الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: RT