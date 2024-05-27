قادة عرب يتوجهون إلى الصين

أعلنت الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن عددا من القادة العرب سيزورون الصين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان إن "الزعماء سيجرون من 28 مايو إلى 1 يونيو، زيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي".

وسيضم الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي ذات السياق، قال نائب وزير الخارجية الصيني، دينغ لي، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الرئيس شي جين بينغ، سيحضر المنتدى ويلقي خطابا الخميس.

وأضاف أن شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ، أن "المنتدى سيهدف إلى تعميق التوافق بين الصين والدول العربية، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي، ونظيره الموريتاني".

وأشار إلى أن الزعماء "سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" بهدف حل النزاع.

وفي نوفمبر، استضافت بكين اجتماعا لوزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا ومصر والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى "تخفيف التصعيد" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

المصدر: "أ ف ب"