المعارضة الألمانية تتهم السلطات بعقد صفقة "غير فعالة" مع قطر بشأن إمدادات الغاز

قال النائب الألماني المعارض ينس شبان، إن رحلة وزير الاقتصاد روبرت هابك إلى قطر بشأن مسألة إمدادات الغاز المحتملة إلى ألمانيا، كانت "منظمة بشكل جيد"، لكنها "غير فعالة حتى الآن".

وكتب نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض على تويتر: "كانت الرحلة إلى قطر منظمة بشكل جيد وتبدو جيدة التنظيم. فقط، على ما يبدو، لم تكن فعالة حتى الآن"، مؤكدا ان "الحكومة الفيدرالية لا يمكنها أو لا تريد أن تقول ما إذا كان متر مكعب واحد على الأقل من الغاز سيأتي من قطر هذا الشتاء".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة BILD أن الحكومة الألمانية لم تتمكن من الإجابة على سؤال حول الوضع الحالي لما يسمى بصفقة الغاز مع قطر. واستشهدت ببيان صادر عن وزارة الاقتصاد جاء فيه أن "الشركات من الجانب الألماني مسؤولة عن تحديد وقت وحجم إمدادات الغاز المحتملة، وبالتالي "لا تستطيع الحكومة الفيدرالية التعليق على ذلك".

وقام وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، نائب المستشار روبرت هابك، بزيارة قطر في مارس الماضي، وأبرم شراكة في مجال الطاقة تنص على التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي المسال. وتم التوقيع على الإعلان بهذا الشأن في مايو. وقال هابك إن الوثيقة "خطوة مهمة نحو استقلال أكبر عن الغاز الروسي".

وبحسب "رويترز"، هناك خلافات في المفاوضات بين ألمانيا وقطر بشأن شروط العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، إذ تطالب قطر بتوقيع عقود لمدة 20 عاما على الأقل، وبفرض حظر على ألمانيا يمنعها من إعادة توجيه الغاز إلى دول أوروبية أخرى.

المصدر: نوفوستي