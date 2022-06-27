مسؤول من لوغانسك: مصنع "أزوت" لم يتأثر من الأحداث العسكرية وسيكون قادرا قريبا على بدء العمل

أكد الضابط في قوات لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو، أن مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك عمليا لم يتأثر من الأعمال القتالية، وسيكون قادرا قريبا على بدء العمل لصالح جمهوريةلوغانسك الشعبية

وقال ماروتشكو يوم الاثنين عبر قناة "سولوفيوف لايف": "مصنع أزوت، على الرغم من كل الأحداث العسكرية التي وقعت، لم يتأثر عمليا.. وهذا يعني أن هذا المصنع سوف يبدأ العمل قريبا من أجل رفاهية جمهورية لوغانسك الشعبية".

وفي وقت سابق، أعلن سفير جمهورية لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين من مصنع ''آزوت'' في سيفيرودونيتسك.

المصدر: تاس