بدأت ميليشيا جمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة عملية تطهير مصنع أزوت في سيفيرودونتسك.

بحسب مراسل تاس نقلا عن الضابط في الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك أندري ماروتشكو، فإن القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية بتطهير مجمع آزوت للصناعات الكيماوية في سيفيرودونتسك.

ويقول ماروتشكو أنه "نظرًا لحقيقة أن مجمع آزوت الصناعي يضم الكثير من المباني والمنشأت والأقبية والمرافق، بشكل عام، دعنا نقول أنه مقام على مساحة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا، في الوقت الحالي يتم تطهير هذا المشروع وتمشيط جميع الاماكن التي يمكن للتشكيلات المسلحة الأوكرانية التواجد فيها".

من ناحية أخرى أفادت القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية أن إجلاء المدنيين من المنطقة الصناعية أزوت في سيفيرودونتسك متواصل.

المصدر: تاس