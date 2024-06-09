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نجم ريال مدريد المقبل "الصغير" إندريك يقود البرازيل للفوز بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

نجم ريال مدريد المقبل
AFP /IM WARNER
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قاد البرازيلي، إندريك، منتخب بلاده لفوز مثير على نظيره المكسيكي (3-2) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، ضمن الاستعدادات لكوبا أمريكا 2024.

تقدم "السيليساو" البرازيلي بهدفين متتاليين عبر كل من لاعبيه، أندرياس بيريرا، وغابرييل مارتينيلي، في الدقيقتين (5، 54) على الترتيب.

وأدرك منتخب المكسيك التعادل بتسجيله ثنائية بواسطة كل من اللاعبين، جوليان كينونيس، وجييرمو مارتينز، في الدقيقتين (76، 90) على الترتيب.

واقتنص إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا "إندريك"، نجم ريال مدريد المرتقب، هدف الفوز الثالث لبلاده في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الوقت الأصلي للقاء، الذي جرى بولاية تكساس الأمريكية.

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وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب البرازيل لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024". وسيبدأ غمار البطولة بمواجهة نظيره الكوستاريكي يوم 24 يونيو الجاري، ويسبق ذلك خوض ودية أخيرة أمام منتخب أمريكا يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: RT 

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