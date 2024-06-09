ما سر ارتداء حارس مرمى البرازيل الرقم (110) في مباراة المكسيك؟

ارتدى حارس مرمى المنتخب البرازيلي أليسون بيكر قميصا يحمل الرقم 110 خلال مباراة "السيليساو" الدولية الودية بكرة القدم ضد نظيره المكسيكي فجر اليوم الأحد، استعدادا لكوبا أمريكا 2024.

وحمل أليسون بيكر شارة "الكابتن" قيادة منتخب "راقصي السامبا" في المباراة، ليتم تكليفه بارتداء القميص رقم 110، بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

🚨The unique reason why Alisson Becker wore the number 110 shirt for Brazil against Mexico pic.twitter.com/pBpjVTPZcR — SPORTbible (@sportbible) June 9, 2024

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وأعرب أليسون، حارس مرمى ليفربولالإنجليزي، الذي كان يرتدي القميص رقم 1 في المواجهات الدولية الماضية، عن فخره بمنحه الفرصة لارتداء هذا القميص، بذكرى تأسيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في بلاده.

ويذكر أن أليسون بيكر (31 عاما) شارك في 64 مباراة دولية مع منتخب "السيليساو"، وخرج بشباك نظيفة في 41 مباراة.

المصدر: وسائل إعلام