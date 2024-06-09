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لاعب إيرلندي يفتح باب "الجحيم" على منتخب بلاده بهدف مبكر في مرمى إسبانيا (فيديو)

الرياضة

لاعب إيرلندي يفتح باب
AP /Francisco Ubilla
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قلب منتخب إسبانيا تأخره بهدف إلى فوز ساحق على نظيره الإيرلندي الشمالي (5-1)، في المباراة الدولية بكرة القدم التي جمعتهما مساء أمس السبت، استعدادا لخوض "يورو 2024" في ألمانيا.

فاجأ المدافع الإيرلندي الشمالي دانيال بالار أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رد "الماتادور" الإسباني صاعقا، بإحرازه خمسة أهداف متتالية عبر كل من، بيدري (د. 12 و29)، وألفارو موراتا (د. 18)، وفابيان رويز (د. 35)، وميكيل أويارزابال في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "إيبيروستار - Iberostar Stadium"، بمدينة مايوركا الإسبانية.

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وكان منتخب إسبانيا قد فاز على أندورا بخمسة أهداف من دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن منتخب إسبانيا سيبدأ غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره الكرواتي، يوم الاثنين 15 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية لمجموعة "الموت" الثانية (B) التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا وألبانيا.

المصدر: RT 

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