أمام أنظار رونالدو.. مودريتش يقود كرواتيا للفوز على البرتغال (فيديو)

خسر المنتخب البرتغالي أمام ضيفه الكرواتي (1-2) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وحملت ثنائية الضيوف توقيع كل من اللاعبين، لوكا مودريتش، وأنتي بوديمير في الدقيقتين (8 من ضربة جزاء، و56) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدف منتخب بلاده الوحيد عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي جرى على "الملعب الوطني - Estádio Nacional" بمدينة "أويراس" البرتغالية.

El abrazo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric 🥹🥹🤍pic.twitter.com/yuM2ikgePm — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 8, 2024

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يذكر أن منتخب كرواتيا سيبدأ غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره الإسباني، يوم الاثنين 15 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية لمجموعة "الموت" الثانية (B) التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا وألبانيا.

بينما يستهل منتخب البرتغال مشواره في نهائيات "يورو 2024" بمواجهة نظيره التشيكي، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

المصدر: RT