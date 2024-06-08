مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم.. التشكيلة الأساسية

يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي مساء اليوم السبت، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي تجمعهما ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، في ألمانيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الألماني، هارم أوسميرز، صفارة بداية هذه المباراة بين البرتغال وكرواتيا، على "الملعب الوطني - Estádio Nacional" بمدينة "أويراس" البرتغالية، في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (50 عاما) المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتشكيلة الأساسية التالية، التي خلت من اسم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو:

22- ديوغو كوستا

4- روبن دياز

5- ديوغو دالوت

19- نونو مينديش

14- غونتسالو إيناسيو

8- برونو فيرنانديز

10- برناردو سيلفا

6- جواو بالينيا

23- فيتينيا

11- جواو فيليكس

9- راموس غونزالو.

بينما اختار المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "السيليساو" الأوروبي:

1- دومينيك ليفاكوفيتش

2- يوسيب ستانشيتش

3- مارين بونغراشيتش

4- يوشكو غفارديول

6- يوسيب شوتالو

7- لوفر ماير

8- ماتيو كوفاتشيتش

9- أندريه كراماريتش

10- لوكا مودريتش

11- مارسيلو بروزوفيتش

16- أنتي بوديمير.

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وسيبدأ منتخب البرتغال غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره التشيكي، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

بينما من المقرر أن يستهل منتخب كرواتيا مشواره في نهائيات "يورو 2024" بمواجهة نظيره الإسباني، يوم الاثنين 15 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية لمجموعة "الموت" الثانية (B) التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا وألبانيا.

المصدر: RT