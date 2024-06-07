مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو بعد حوار مفتوح

أشاد الإسباني، روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بقائده النجم كريستيانو رونالدو، قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي بعدد المباريات الدولية (204) والأهداف الدولية (128)، وذلك بعد أن حرص المدرب روبرتو مارتينيز على استدعاء قائد "البحارة" للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وقال مارتينيز عن تفاعله الأول مع "الدون"، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "أوغوغو" البرتغالية: "بالنسبة لي، كان من المهم الوصول والتعرف على اللاعبين، كما كان عليّ التعرف على الشخص الذي يقف وراء اللاعب.. وتعرفت عليهم جميعا".

وأضاف: "مع كريستيانو، كان عليك أن تعرف أين هو، بعد 20 عاما قضاها مع المنتخب.. أجرينا محادثة مفتوحة، وأدركت أنه مختلف تماما عن الآخرين، فهو متعطش دائما".

وتابع مدرب منتخب بلجيكا السابق: "هو مستعد لتقديم كل ما يحتاجه الفريق، والقتال من أجل مكانه في المنتخب.. لقد كان أفضل هداف، وله تأثير جيد على روح الفريق".

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وأردف المدرب الإسباني: "بعد أكثر من 200 مباراة دولية، يكون دائما هو آخر من يغادر الملعب.. كما يعمل على جوانب التغذية، ويعمل لأقصى حد، وهذه هي الجوانب التي تجعلك تسعى للكمال".

وكشف روبرتو مارتينيز: "الآن هو أكثر من مهاجم، ولديه تحركات فعالة في منطقة الجزاء.. لديه أمور أكثر مما يقدمها على أرض الملعب، وأنا أحاول إبراز نقاط قوته.. الأمر يتعلق بالحصول على فريق متوازن".

وسيبدأ منتخب البرتغال غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره التشيكي، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

المصدر: وسائل إعلام