منتخب البرتغال يقسو على ضيفه الفنلندي (فيديو)

فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه الفنلندي (4-2) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

وسجل رباعية "السيلساو الأوروبي" كل من المدافع روبن دياز (د. 17)، والمهاجم ديوغو جوتا (د. 45 من ضربة جزاء)، ولاعب خط الوسط برونو فيرنانديز في الدقيقتين (56 و84).

Bruno Fernandes scores for Portugal! 🇵🇹🚀



pic.twitter.com/XfTXtxDzIV — United Zone (@ManUnitedZone_) June 4, 2024

Bruno Fernandes scores a second goal for Portugal 🔥 pic.twitter.com/GtZmOgW6YF — centredevils. (@centredevils) June 4, 2024

بينما وقع المهاجم الفنلندي تيمو بوكي هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (72 و76) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

Goal: Teemu Pukki | 🇵🇹 Portugal 3-2 Finland 🇫🇮pic.twitter.com/0srHcIc4ev — PushGoals (@PushGoals) June 4, 2024

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيستهل مشواره في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2014، بمواجهة نظيره التشيكي يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

المصدر: RT