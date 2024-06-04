 
مباشر

منتخب البرتغال يقسو على ضيفه الفنلندي (فيديو)

الرياضة

منتخب البرتغال يقسو على ضيفه الفنلندي (فيديو)
AP /Armando Franca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoe1

فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه الفنلندي (4-2) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

وسجل رباعية "السيلساو الأوروبي" كل من المدافع روبن دياز (د. 17)، والمهاجم ديوغو جوتا (د. 45 من ضربة جزاء)، ولاعب خط الوسط برونو فيرنانديز في الدقيقتين (56 و84).

بينما وقع المهاجم الفنلندي تيمو بوكي هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (72 و76) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

إقرأ المزيد
إنجلترا تكرم وفادة البوسنة والهرسك بثلاثية (فيديو)
إنجلترا تكرم وفادة البوسنة والهرسك بثلاثية (فيديو)
إقرأ المزيد
رونالدو خارج تشكيلة منتخب البرتغال اليوم (فيديو)
رونالدو خارج تشكيلة منتخب البرتغال اليوم (فيديو)

يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيستهل مشواره في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2014، بمواجهة نظيره التشيكي يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا