رونالدو خارج تشكيلة منتخب البرتغال اليوم (فيديو)

يحتضن ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الودية بين منتخب البرتغال وضيفه الفنلندي، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي النمساوي، كريستيان-بيترو تشيوتشيركا، صفارة بداية المباراة بين البرتغال وفنلندا في الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (50 عاما) المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتشكيلة الأساسية التالية، التي خلت من اسم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو:

12- خوسي سا

20- جواو كانسلو

4- روبن دياز

24- أنطونيو سيلفا

19- نونو ميندز

6- جواو رافينها

23- فيتينها

15- جواو نيفيز

26- فرانسيسكو كونسيساو

17- رافاييل لياو

20- ديوغو جوتا.

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ومن المنتظر أن يخوض رونالدو البالغ من العمر 39 عاما، بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (206) والأهداف الدولية (128)، وذلك بعد أن حرص المدرب روبرتو مارتينيز على استدعاء "صاروخ ماديرا" للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

المصدر: RT