الأسطورة رونالدو يوجه رسالة لمبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، وقائد نادي النصر السعودي لكرة القدم حاليا، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، بعد إعلان انضمامه إلى ريال مدريد.

ونشر مبابي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" مساء يوم الإثنين، صورة له وهو يرتدي فيها قميصا يحمل شعار ريال مدريد عندما كان طفلا.

وعلق كريستيانو رونالدو على منشور مبابي، قائلا: "حان دوري الآن لمشاهدتك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو.. HalaMadrid".

instagram/k.mbappe/

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ووقع كليان مبابي (25 عاما) على عقد لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

المصدر: RT