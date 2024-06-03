شاهد.. مبابي بقميص ريال مدريد وأول تعليق له

علق الفرنسي كيليان مبابي، المهاجم السابق لنادي باريس سان جيرمان، على انضمامه لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان الأخير التعاقد مع اللاعب الفرنسي لخمس مواسم وحتى عام 2029.

ونشر مبابي عبر حسابه في منصة "إكس" عدة صور قديمة في طفولته وهو مرتديا قميص فريق ريال مدريد، وعلق عليها قائلا: حلم تحقق، سعيد جدا وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي، ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن".

وأضاف مخاطبا الجماهير: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

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وقضى كليان مبابي (25 عاما) 7 سنوات مع فريق باريس سان جيرمان ، قادما من نادي موناكو في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وشارك في 308 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل خلالها 256 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وشارك المهاجم الفرنسي في 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم المنصرم، سجل خلالها 44 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحقق في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

ويأتي إعلان انضمام كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد، بعد ثلاثة أيام فقط من فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) على ملعب "ويمبلي" الشهير، بالعاصمة البريطانية لندن.

المصدر: "@KMbappe"