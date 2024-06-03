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حكيمي يودع مبابي بكلمات مؤثرة

الرياضة

حكيمي يودع مبابي بكلمات مؤثرة
Globallookpress
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ودع المغربي أشرف حكيمي اليوم الاثنين، زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، قبل ساعات قليلة من إعلان انتقال اللاعب الفرنسي المحتمل إلى ريال مدريد.

وكتب حكيمي عبر حساباته على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "شكرا على كل شيء يا أخي. أحبك. سأفتقدك".

حكيمي يودع مبابي بكلمات مؤثرة
"@achrafhakimifoundation"
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وارتبط حكيمي بعلاقة صداقة وثيقة جدا مع مبابي أثناء لعبهما في فريق باريس سان جيرمان.

يذكر أن أشرف حكيمي نفسه كان لاعبا في ريال مدريد وتأهل فيه وخاض معه أول مباراة بصفته محترفا في عام 2017، ثم دافع عن ألوان كل من فريق بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، قبل الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

المصدر: "@achrafhakimifoundation" 

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