مبابي يرد على سؤال ماكرون حول موعد الانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)

أكد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، أنه سيعلن انتقاله اليوم الاثنين، إلى صفوف نادي ريال مدريد.

ونشرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فيديو لمبابي مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، من معسكر منتخب "الديوك".

وسأل ماكرون، نجم باريس في الفيديو: "متى سيتم الإعلان عن انتقالك لريال مدريد؟"، وأجاب: "الليلة.. هذا المساء".

🚨🎥 | كيليان لحظة اخباره الرئيس الفرنسي بأن الإعلان الرسمي عن انتقاله لريال مدريد هذا المساء !! 🔥🐢 pic.twitter.com/6bQB3SI85g — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 3, 2024

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وأوضحت تقارير، أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله لصفوف الفريق الملكي، وأنه سيحصل على 15 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد.

كما سيحصل مبابي على حوالي 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، تتفوق على اتفاق الميرنجي سابقا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

المصدر: وسائل إعلام