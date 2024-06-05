رونالدو يهنئ التوأم ماتيو وإيفا.. ويستعرض عضلاته (صور)

يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إجازة قصيرة، بعد انتهاء الموسم الكروي في السعودية، قبل خوض غمار نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

وهنأ رونالدو طفليه التوأم ماتيو إيفا بعيد ميلادهما، حيث نشر صورة معهما عبر حسابه على منصة "X" التواصل الاجتماعي، وعلق عليها، قائلا: " عيد ميلاد سعيد لأحبائي إيفا وماتيو! ✨🎉 الآب يحبكما كثيرا".

Feliz aniversário aos meus amores Eva e Mateo! ✨🎉 O Pai ama-vos muito pic.twitter.com/z23msl7yBP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 5, 2024

ولدى رونالدو 5 أبناء، وهم: كريستيانو رونالدو جونيور ولد يوم 17 يونيو 2010، ولم يتم الإفصاح عن أمه حتى الآن.

والتوأم إبفا وماتيو ولدا يوم 5 يونيو 2017، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أيضا من أم غير معروفة الهوية.

وآلانا مارتينا من مواليد نوفمبر 2017، وهي ابنة كريستيانو رونالدو من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية- الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

وبيلا إزميرالدا من مواليد 8 أبريل 2022، وهي الابنة الثانية لكريستيانو من جورجينا أيضا، وكان لهذه الفتاة توأم ولكنها فقدته بعد الولادة.

كما نشر النجم البرتغالي المخضرم، في وقت سابق، صورة أخرى عبر حسابه الشخصي، وهو يستمتع بوقته على شاطئ، مستعرضا عضلاته ومدى حرص "صاروخ مادير" على الحفاظ على لياقته البدنية العالية وهو في سن 39 عاما.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يستعد لخوض غمار نهائيات بطولة "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، على عشرة ملاعب في عشر مدن مختلفة.

وسيشارك النجم البرتغالي في بطولته القارية السادسة، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات أوروبية متتالية، كما أنه الهداف التاريخ لكرة القدم الدولية للرجال برصيد 128 هدفا سجلها خلال 204 مباريات رسمية.

ومر ما يقارب 20 عاما بين هدفه الأول للبرتغال في مرمى اليونان ببطولة أمم أوروبا 2004 وآخر هدف له أمام ليختنشتاين في نوفمبر 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016.

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وسجل رونالدو 891 هدفا في مسيرته، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا سجل معظمها بقميص ريال مدريد

وسيحاول رونالدو تعزيز هذا الرقم القياسي في ألمانيا، إذ يقترب من 900 هدف، وهو رقم يمكن الوصول إليه خلال البطولة، لكن هدفه أكبر من ذلك بكثير.

وقال رونالدو بعد تسجيله هدفين في مرمى سلوفاكيا "سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى ألف هدف، لكن الأمر يتعلق بمدى استعدادي ذهنيا ودوافعي، إذا كانت ساقاي بحالة جيدة بدنيا فسنرى، للوصول إلى ألف هدف عليك أن تصل إلى 900 أولا، وأعتقد أنني سأصل إلى هذا الرقم".

وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في آخر 12 مباراة مع منتخب البرتغال وأحرز 44 هدفا خلال 45 مباراة مع النصر السعودي هذا الموسم.

المصدر: "@Cristiano"