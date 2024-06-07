مدرب البرتغال يحدد موقف رونالدو من المشاركة ضد كرواتيا

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن النجم كريستيانو رونالدو، قائد "البحارة" ومواطنه روبين نيفيز لاعب الهلال، لن يشاركا ضد كرواتيا، يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخبي كرواتيا وإيرلندا ودياً، في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024”، في ألمانيا.

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وأنضم رونالدو وروبن نيفيز لاعب الهلال السعودي إلى معسكر منتخب البرتغال، يوم الجمعة.

وصرح وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي بأن لدى كل من اللاعبين أسبوع للتأقلم قبل بطولة "يورو 2024".

أوضح المدرب الإسباني أن ثنائي النصر والهلال لن يشاركا ضد كرواتيا، يوم السبت، وسيظهران في اللقاء التالي أمام إيرلندا، يوم الاثنين المقبل.

ونجح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) في تسجيل 35 هدف وصناعة 11 أخرى خلال 31 مباراة في الموسم المنتهي من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

المصدر: وكالات