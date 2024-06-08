مشهد رائع.. رد فعل مودريتش لحظة رؤيته لرونالدو بعد المباراة

شهدت مباراة منتخب البرتغال وضيفه الكرواتي (1-2) الدولية الودية بكرة القدم مساء اليوم السبت، لقطة عاطفية مؤثرة بين قائديهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، للنجم لوكا مودريتش وهو يتوجه نحو زميله السابق في ريال مدريد، النجم كريستيانو رونالدو، بعد نهاية المباراة، وتعانق النجمان المخضرمان وتبادلا أطراف الحديث، في مشهد عاطفي مؤثر.

عناق مابين الأسطورة كريستيانو رونالدو و لوكا مودريتش وبروزو فتش❤️💛 pic.twitter.com/wGDhRmOaPl — 🅛🅐🅜🅐 💛💙🅐🅛🅢🅗🅜🅡🅘 (@maria_19955) June 9, 2024

وتابع كريستيانو رونالدو المباراة حتى النهائية، من مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته، ولم يشارك فيها.

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بينما افتتح لوكا مودريتش التسجيل لمنتخب بلاده بهدف مبكر سجله في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، ليساهم في فوز كرواتيا على البرتغال، ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو مقبل 2024.

يذكر أن النجمين المخضرمين كريستيانو رونالدو (39 عاما) ولوكا مودريتش (38 عاما) لعبا معا في صفوف ريال مدريد، حيث سطّرا مجدا تاريخيا على مدار 6 سنوات (2012-2018)، قبل أن يرحل الدون عن الفريق الملكي تجاه يوفنتوس ومن ثم إلى نادي مانشستر يونايتد، قبل أن يتعاقد مع النصر السعودي في يناير 2023.

المصدر: RT