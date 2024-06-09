حساب الدوري الإيطالي يسخر من النصر السعودي بسبب مشجع

سخر حساب الدوري الإيطالي لكرة القدم، من نادي النصر السعودي، الذي أنهى موسمه الماضي (2023-2024) في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري "روشن" للمحترفين.

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ19 في تاريخه، دون أي هزيمة، خلال الموسم المنصرم، متقدما بفارق 14 نقطة على ملاحقه المباشر فريق النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب الدوري الإيطالي عبر منصة "تيك توك" فيديو يظهر فيه سرعة أحد لاعبي الدوري، وقدرته على قطع الكرة، بطريقة كوميدية.

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وعلق حساب الدوري الإيطالي على الفيديو، قائلا: "السرعة القصوى مطلوبة في الدوري الإيطالي".

وعلق أحد مشجعي النصر على الفيديو، بكتابة: "النصر بالراحة يجيب الدوري الإيطالي"، ليرد عليه حساب الدوري الإيطالي بسخرية: "خليه يجيب الدوري السعودي أولا".

وتوج نادي إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 94 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن ملاحقه جاره اللدود ميلان.

المصدر: منصات التواصل