حارس النصر السعودي "يعتذر" للجماهير عما بدر منه.. ويقدم وعدا لهم

وجه حارس مرمى نادي النصر السعودي لكرة القدم، نواف العقيدي، رسالة إلى جماهير الفريق، أكد فيها بأنه سيبذل مجهودا كبيرا خلال منافسات الموسم المقبل (2024-2025).

ونشر العقيدي صورة لفريق النصر "العالمي"، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق قائلا: "جمهور العالمي الكبير لطالما كنتم السند والداعم للنادي ولاعبيه، طموحنا دائما إسعادكم في كل موسم، أعتذر عن أي تقصير بدر مني".

وأضاف: "أعدكم ببذل كل ما أملك من جهد لإسعادكم، وبإذن المولى تكون السنة القادمة سنة أفراح وإنجازات..".

instagram.com/nf.d26

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وتعرض نواف العقيدي، في فبراير الماضي، من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودية، لعقوبة الإيقاف لمدة 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، على خلفية ملابسات استبعاده من صفوف المنتخب السعودي، قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا في قطر.

وغاب احارس مرمى "العالمي"، البالغ من العمر 24 عاما، عن مباريات هامة لنادي النصر، في الوقت الذي كان فيه الفريق منافسا على الألقاب بمختلف البطولات.

وشارك نواف العقيدي في 25 مباراة مع فريق النصر "العالمي" هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

المصدر: "instagram.com/nf.d26"