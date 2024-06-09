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بعد تلقيه عرضا مغريا.. نجل مدرب ريال مدريد يحسم موقفه من العمل في الدوري السعودي

الرياضة

بعد تلقيه عرضا مغريا.. نجل مدرب ريال مدريد يحسم موقفه من العمل في الدوري السعودي
AFP /JAVIER SORIANO
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حسم الإيطالي دافيد أنشيلوتي، نجل المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، وأحد أعضاء الجهاز الفني "للميرينغي"، موقفه من العمل في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فرانك تريمبولي، الوكيل الذي يدير أعمال كارلو أنشيلوتي، هو نفسه من يعمل مع نجله دافيد أيضا.

وأشارت إلى أن دافيد طالب تريمبولي، بعدم الاستماع إلى العروض التي حصل عليها من أجل العمل كمدير فني بمفرده، بدءا من الموسم المقبل.

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ويخطط نجل أنشيلوتي للاستمرار مع والده، لسنة أخرى على الأقل، رغم أنه تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي، بالإضافة لوجود أنباء عن حصوله على عروض من إيفرتون وإشبيلية، وأندية أخرى إسبانية وإنجليزية وإيطالية.

لكن كل من تواصل مع دافيد من أوروبا، توقفت المفاوضات معه عند المحادثات الأولية، لأن نجل أنشيلوتي يركز كثيرا على الاستمرار مع ريال مدريد، بحسب صحيفة "آس".

وأضافت الصحيفة أن دافيد أنشيلوتي (34 عاما) يلعب دورا بارزا، في نجاحات والده رفقة ريال مدريد، مثل إصراره على إدخال خوسيلو ضد بايرن ميونخ، خلال مباراة الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وابتكار اللعبة التي سجل من خلالها داني كارفاخال هدفه في النهائي، أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: وسائل إعلام 

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