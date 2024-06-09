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الجشع مسمار في نعش كرة القدم.. مدير بايرن ميونخ ينتقد صفقة مبابي ويخشى المال السعودي

الرياضة

الجشع مسمار في نعش كرة القدم.. مدير بايرن ميونخ ينتقد صفقة مبابي ويخشى المال السعودي
AFP /FRANCK FIFE
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انتقد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، ماكس إيبرل، صفقة انتقال مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.

ورد ماكس إيبرل على سؤال حول صفقة مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يمكنك دائما أن تصبح أكثر جشعا وتطلبا للمال، لكن كل من يكون جشعا للمال، سيتحول تدريجيا إلى مسمار في نعش كرة القدم".

وأضاف: "إذا خرج كل المال من السوق في مرحلة ما، فلن يبقى شيء يمكن استخدامه.. نحن نتحدث عن مئات الملايين (للاعب)، هذا كثير جدا، وفي مرحلة ما تشعر أن الوضع سينفجر".

واستطرد إيبرل: "في مرحلة ما سيكون هناك تشبع زائد، وستأتي السعودية.. هذا لا يمنحني شعورا جيدا.. يجب قول ذلك لأكون منصفا، لكن هذا هو السوق الآن.. المال يخرج من السوق، لا يستفيد أي ناد من هذا".

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وواصل: "تذهب الاستفادة إلى اللاعبين والعائلات والوكلاء.. جميعهم يستفيدون، لكن الأندية لا.. في الماضي، على الأقل كانت الأندية تستفيد.. المال كان يبقى في الدورة، وهذا الأمر سيقل تدريجيا".

وتابع إيبرل: "بالطبع، أعلم أنني لن أحظى بالتصفيق هنا، إذا جاء بايرن في المركز الخامس، لكن حساباتنا المالية زادت".

وأوضح ماكس إيبرل: "نريد تحقيق التناغم بين الأمرين.. لقد نجح بايرن في القيام بذلك مرارا وتكرارا، وأريد أيضا تحقيق النجاح، بصفتي شخصا مسؤولا عن المجال الرياضي.. أنا أيضا في هذا المأزق".

المصدر: وسائل إعلام 

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