الجشع مسمار في نعش كرة القدم.. مدير بايرن ميونخ ينتقد صفقة مبابي ويخشى المال السعودي

انتقد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، ماكس إيبرل، صفقة انتقال مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.

ورد ماكس إيبرل على سؤال حول صفقة مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يمكنك دائما أن تصبح أكثر جشعا وتطلبا للمال، لكن كل من يكون جشعا للمال، سيتحول تدريجيا إلى مسمار في نعش كرة القدم".

💥 Durísimas críticas de Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, al fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid:



🗣️ "Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar...”



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وأضاف: "إذا خرج كل المال من السوق في مرحلة ما، فلن يبقى شيء يمكن استخدامه.. نحن نتحدث عن مئات الملايين (للاعب)، هذا كثير جدا، وفي مرحلة ما تشعر أن الوضع سينفجر".

واستطرد إيبرل: "في مرحلة ما سيكون هناك تشبع زائد، وستأتي السعودية.. هذا لا يمنحني شعورا جيدا.. يجب قول ذلك لأكون منصفا، لكن هذا هو السوق الآن.. المال يخرج من السوق، لا يستفيد أي ناد من هذا".

Max Eberl on Kylian Mbappé's move to Real Madrid and the huge signing fees involved: "You can always become more of a money-grubbing person, but everyone who is a money-grubbing person will gradually become the nail in football's coffin. If all the money goes out [of the market]… pic.twitter.com/dX05sqCoVQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 9, 2024

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وواصل: "تذهب الاستفادة إلى اللاعبين والعائلات والوكلاء.. جميعهم يستفيدون، لكن الأندية لا.. في الماضي، على الأقل كانت الأندية تستفيد.. المال كان يبقى في الدورة، وهذا الأمر سيقل تدريجيا".

وتابع إيبرل: "بالطبع، أعلم أنني لن أحظى بالتصفيق هنا، إذا جاء بايرن في المركز الخامس، لكن حساباتنا المالية زادت".

وأوضح ماكس إيبرل: "نريد تحقيق التناغم بين الأمرين.. لقد نجح بايرن في القيام بذلك مرارا وتكرارا، وأريد أيضا تحقيق النجاح، بصفتي شخصا مسؤولا عن المجال الرياضي.. أنا أيضا في هذا المأزق".

المصدر: وسائل إعلام