مبلغ خيالي.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، يوم أمس الثلاثاء، عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة حرة.

وأعلن ريال مدريد رسميا، يوم الاثنين الماضي، تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم.

ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، سيحصل مبابي على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم "الميرنغي".

وأوضحت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد.

وسبق أن ذكرت تقارير أخرى أن مبابي سيحصل على 80% من حقوق الصور الخاصة به مع ريال مدريد.

المصدر: وسائل إعلام