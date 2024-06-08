شولتس يوجه رسالة بالفيديو إلى بوتين

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة عبر الفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضه فيها على الاعتراف بأن أوكرانيا "لن تجثو على ركبتيها".

وقال شولتس في رسالة الفيديو التي نشرها على منصة "إكس": "أوكرانيا قوية ولن تركع، ولن تضطر إلى الاستسلام، ويجب على بوتين أن يعترف بذلك في نهاية المطاف".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "السلام العادل هو السبيل الوحيد لأوكرانيا. ونحن نعمل بلا كلل من أجل هذا العالم العادل".

تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 كانت قد اكتملت تقريبا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، تراجع الجانب الأوكراني عن جميع الاتفاقات، ومن ثم قام فلاديمير زيلينسكي بسن تشريع منع إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، أكد بوتين مرارا أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع كييف. ولكن بحسب ما ذكره في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" فإنه يجب أن تستند تلك المفاوضات على الحقائق القائمة اليوم وأن يتم تنفيذها وفقا للشروط التي تمت مناقشتها في مينسك واسطنبول.

المصدر: نوفوستي