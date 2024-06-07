بوتين: روسيا ستحقق النصر في أوكرانيا وأية مفاوضات محتملة يجب أن تستند إلى الواقع الجديد على الأرض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، كما شدد على أن أية مفاوضات محتملة يجب أن تستند إلى الواقع الجديد.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الجمعة، تعليقا على الصراع الأوكراني، إن "جميع النزاعات المسلحة تنتهي بنوع من اتفاقيات السلام، ومع ذلك، كما قال لي أحد الزعماء السابقين لدولة أوروبية مهمة إلى حد ما، فإن كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تقوم إما على أساس الهزيمة العسكرية، أو على أساس النصر، نحن نسعى جاهدين وسوف نحقق النصر".

يتبع ..