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يابدن لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا أفضل الخيارات لأوكرانيا

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يابدن لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا أفضل الخيارات لأوكرانيا
Gettyimages.ru
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا الخيار الأفضل لكييف في الوقت الحالي.

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بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بناء على الاتفاقات السابقة
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بناء على الاتفاقات السابقة

وقال بايدن لمجلة "تايم" عندما سئل عما إذا كانت دعوة روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي أفضل ما يمكن أن يحدث في الوقت الحالي: "لا، ليس كذلك".

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.   

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".

وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

المصدر: تايم 

 

 

 

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