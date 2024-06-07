بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى لكنها حتى الآن لم تقم بذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تزود حتى الآن خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى لكنها تحتفظ بحقها في القيام بذلك.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الجمعة،: "نحن لا نقوم بتوريد الأسلحة بعد، لكننا نحتفظ بالحق في القيام بذلك لتلك الدول أو حتى بعض الهياكل القانونية التي تعاني من ضغوط معينة ضدها، بما في ذلك ذات الطبيعة العسكرية".

وفي الوقت نفسه، قال إن التزويد المحتمل لهذه الأطراف بالأسلحة "لن يكون غدا، لأن أي تسليم من هذا القبيل يرتبط بظروف لا يمكن تجاهلها".

وتساءل بوتين خلال الجلسة العامة في المنتدى الاقتصادي قائلا: "إذا قاموا (الغربيون) بإرسال هذه الأسلحة إلى منطقة المعارك، ودعوا إلى استخدامها لضرب أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في أن نفعل الشيء نفسه، وأن نرد بطريقة متكافئة؟".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المسؤولين في الدول الغربية يدعو إلى رفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، والسماح لقوات كييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأعلن المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، نهاية الشهر الماضي، أن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها لضرب أهداف داخل روسيا.

المصدر: RT