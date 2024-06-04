شولتس مستشهدا ببايدن: ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الألمانية لن يؤدي إلى التصعيد

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع إذاعة "Antenne Bayern" أن ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الألمانية لن يؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.

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وقال شولتس: "نحن على يقين من أن هذا لن يؤدي إلى التصعيد، لأنه كما قال الرئيس الأمريكي أيضا، ذلك يهدف فقط لحماية مدن كبيرة مثل خاركوف، أعتقد أن الجميع يفهم أن هذا يجب أن يكون ممكنا (ضرب الأراضي الروسية)، على أي حال، يمكن أن تنفذ هذه الضربات وفقا للقانون الدولي".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوخنر في 31 مايو أن برلين سمحت لكييف باستخدام أسلحة ألمانية لمهاجمة الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف.

وفي وقت سابق، أكد البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: Antenne Bayern