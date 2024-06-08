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مسؤول روسي: جاهزون للتفاوض مع أوكرانيا لكن مع شركاء شرعيين فقط

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مسؤول روسي: جاهزون للتفاوض مع أوكرانيا لكن مع شركاء شرعيين فقط
Sputnik
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي
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صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي بأن روسيا جاهزة للتفاوض مع أوكرانيا ولكن مع شركاء شرعيين يريدون التفاوض.

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وذكر سلوتسكي في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا قد أجرت مفاوضات مع أوكرانيا، غير أن الجانب الأوكراني استخدمها كمحاولة لكسب الوقت للتزويد بأسلحة فتاكة من قبل الغرب.

وقال: "لذلك فإن كل شيء اتفقنا عليه، بما في ذلك ما يخص التحرر من الأحكام التي تتضمن بوضوح الأيديولوجية النازية أو قانون الأبطال وإلى آخره ونزع السلاح الأوكراني، كان أمرا فارغا. لقد خدعنا الجانب الأوكراني، بينما كنا نعتقد أنهم يجرون مفاوضات حقيقية معنا. لقد توصلنا إلى اتفاقيات حقيقية في اسطنبول وانتهكها الجانب الأوكراني لاحقا، مثلما حدث باتفاقيات مينسك واتفاقيات كثيرة أخرى".

وفي وقت سابق أكدت موسكو أكثر من مرة استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، غير أن كييف فرضت حظرا تشريعيا على إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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