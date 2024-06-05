أوكرانيا ترفض دعوة الصين لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة روسيا

رفضت الخارجية الأوكرانية دعوة الصين لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة روسيا حيث أعربت عن اعتقادها بأن شروط التسوية السلمية للصراع "يجب أن تحددها كييف حصرا".

جاء ذلك وفقا لتعليق وزارة الخارجية الأوكرانية، المنشور بالموقع الإلكتروني للوزارة، على تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن ضرورة تسريع الاستعدادات لمؤتمر سلام فعال حقا بمشاركة روسيا. وتابع تعليق الخارجية الأوكرانية: "إن أوكرانيا، التي تدور حرب على أراضيها هي من ينبغي أن تحدد ما يجب أن يكون عليه السلام. والأساس العادل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو صيغة السلام الأوكرانية للرئيس فلاديمير زيلينسكي".

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في الوقت نفسه، دعت الخارجية الأوكرانية الصين مرة أخرى إلى إرسال ممثل رفيع المستوى إلى ما يسمى بقمة السلام في سويسرا من أجل "إعطاء إشارة حول موقف الصين المتوازن"، بل وانتقدت بكين لعقدها اجتماعات قمة روسية صينية منتظمة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قد قال في وقت سابق إن المجتمع الدولي يمكنه تسريع الاستعدادات لعقد مؤتمر سلام فعال حقا بشأن أوكرانيا من خلال دعم اقتراح الصين والبرازيل لحل الصراع الأوكراني. وفي مايو، في أعقاب محادثات بين وزير الخارجية الصيني والمساعد الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية سيلسو أموريم صدر بيان مشترك ينص على أن الحوار والمفاوضات هي "السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية"، واقترحت الصين والبرازيل عقد مؤتمر دولي للسلام "في الوقت المناسب" مع "مشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة جميع خطط السلام".

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤتمر بأن موسكو لن تطلب المشاركة إذا لم تكن سويسرا ترغب في رؤيتها هناك. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن عقد هذا الحدث يشكل "طريقا إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في تسوية الأزمة بأمانة. في الوقت نفسه أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن موسكو لم ترفض أبدا التوصل إلى حل سلمي للصراع في كييف، ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض وليس فقط إلى رغبات كييف.

المصدر: RT