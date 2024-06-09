موجة حر شديدة في الرياض.. ونشطاء يتداولون فيديوهات لاحتراق سيارات في شوارع المملكة
وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران داخل سيارتين متوقفتين أمام السور الخارجي لأحد المنازل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويبدو أن النيران اشتعلت في عداد كهرباء مثبت على سور المنزل بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ثم انتقلت النيران إلى السيارتين، مما أسفر عن احتراقهما بالكامل.
June 8, 2024
ويوم الخميس، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في سيارة توقفت فجأة أمام أحد المنازل في حي النهضة.
وقال صاحب المنزل المجاور للحريق إن السيارة كانت في وضع التشغيل، ونزل منها عدة أطفال وهربوا إلى داخل الحي فور اندلاع الحريق فيها. فيما أشار نشطاء إن أن السيارة كهربائية، ونظرا لشدة الحرارة في المملكة لم تتحمل بطاريتها واشتعلت النيران فيها.
سيارة الكهرباء❗️— ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) June 8, 2024
مرعب جدا وأثبتت فشلها
حريق سيارة كهربائية
يصعب السطيرة على حريق بطارية السيارة الكهربائية ، حقيقة أشك بجدوى هذه السيارة في اجواء حارة مثل اجواء مجلس التعاون 💥
#الكويت#السعودية#قطر#فلسطيـن#الامارات#عمان#البحرين#ابوظبي#الرياض#جده#مصر#لبنان#الهلال… pic.twitter.com/R4rTvJwRwI
وتشهد عدة مناطق في السعودية موجة حر شديدة، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحفاظ على سلامتهم.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة إن الطقس سيكون خلال الفترة القادمة شديد الحرارة في بعض المناطق، خصوصا في مكة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين ستكون هناك فرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة على مناطق أخرى، مثل جازان وعسير والباحة.
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج#السليل#وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 8, 2024
للتفاصيل https://t.co/FU7cUskTAl#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/RnVxH0hR7r
المصدر: RT