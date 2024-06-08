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السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج

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السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج
Gettyimages.ru
الحج في مكة
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أعلنت السعودية السبت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

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ومن بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153.998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما أبعدت السلطات 171.587 آخرين يقيمون في المملكة العربية السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر نفسه. 

ويبدأ الحج هذا العام في 14 يونيو.

ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

المصدر: "أ ف ب" + "واس"

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