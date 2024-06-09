الرئيس التنفيذي لشركة "VMS" السعودية: منفتحون على التعاون مع روسيا ونسعى لتعزيزه في مختلف المجالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال السعودية "VMS" معتز صالح أيو عنق، إن السعودية اليوم منفتحة على كل العالم، وبعد دخولها إلى مجموعة "بريكس"، تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وأضاف في تصريح لقناة "RT" على هامش مشاركته في منتدي بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن وفدا روسيا زار المملكة العربية السعودية مؤخرا بدعوة من الجانب السعودي وتم التوقيع على عدد من الاتفاقات.

وأكد أن التعاون مع المؤسسات والشركات الروسية سيثمر برامج متعددة ومختلفة مثل مسابقة ريادة الأعمال وحاضنة الأعمال وبرنامج "بريكس" الذي يستهدف نقل الشركات الروسية الكبيرة إلى السوق السعودية وكذلك الشركات السعودية إلى السوق الروسية.

وأوضح أن السعودية تسجل نموا اقتصاديا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا النمو يتطلب انفتاحا على العالم بشكل كاف، ونتوقع أن تؤدي هذه المنتديات واللقاءات إلى تعاون اقتصادي أكبر وأشمل.

واستضافت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشاركت وفود من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

المصدر: RT