غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان تشيد بالعلاقات مع روسيا وتتحدث عن أهداف مشاركتها في منتدى بطرسبورغ

صرح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان فيصل بن عبد الله الرواس بأن مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورغ تأتي لعرض الفرص الاستثمارية المتوفوة لديها.

وقال الرواس في حديث لـRT عن مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نعرض اليوم (في المنتدى الاقتصادي) الفرص والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان لرجال الأعمال والقطاع الخاص في روسيا، كما نقوم بالتعرف على الإمكانات الموجودة في الاقتصاد الروسي وفي اقتصادات الدول المشاركة في هذا الحدث".

وأشار المسؤول العماني إلى أن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تربط موسكو ومسقط.

وتشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلقت فعاليته اليوم الأربعاء والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT