من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث عن استراتيجية السعودية النفطية

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة العربية السعودية ستزيد طاقتها الإنتاجية من النفط الخام في السنوات الثلاث المقبلة.

وجاء تصرح وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "في البداية خفضنا إنتاج النفط من 13 مليون برميل يوميا إلى 12 مليونا، لكن لدينا خطط لزيادة الإنتاج. وستحدث هذه الزيادة في 2026، ثم في 2027 ستكون هناك زيادة تدريجية".

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وأضاف وزير الطاقة السعودي أن "المملكة ستعود بعد ذلك إلى مستويات الإنتاج البالغة 12-13 مليون برميل يوميا"، وأشار إلى أن السعودية لديها كذلك خطط لزيادة قدراتها على تصدير النفط.

ويوم الأحد الماضي قررت مجموعة "أوبك+" التخلي عن بعض من تخفيضات الإنتاج الطوعية على نحو تدريجي اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام.

ووصل وزير الطاقة السعودي في وقت سابق اليوم للمشاركة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في استقبال وزير الطاقة السعودي لدى وصوله إلى المنتدى.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT + تاس