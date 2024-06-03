الكرملين يعلق على اتفاق "أوبك+"

ثمن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قرار مجموعة "أوبك+" تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية 2025، وأشار إلى أن الخطوة جاءت نتيجة مشاركة جميع الدول الأعضاء في المجموعة.

وشدد المسؤول الروسي على أن الاتفاقية تعمل على بث الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وقال للصحفيين اليوم الاثنين: "روسيا تشارك بنشاط في حوارات (أوبك+)، ونتخذ موقفا مسؤولا للغاية وجميع القرارات التي يتم اتخاذها هي نتاج توافق الآراء والاتفاقات العامة، ونعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية".

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وأمس قررت مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

ويقوم أعضاء مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الذهب الأسود الحالي بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، وسيتم التخلي عن جزء من التخفيضات بحلول سبتمبر القادم بشكل تدريجي، والقسم الآخر حتى نهاية العام 2025.

المصدر: RT