وزراء "أوبك+" يتفقون على حصص إنتاج النفط لعام 2025

أفاد مصدر مطلع بأن وزراء النفط في دول "أوبك+"، اتفقوا على تمديد الموعد النهائي لتقييم الطاقة الإنتاجية لدول التحالف النفطي حتى نوفمبر 2025.

وأشار المصدر، في حديث لمراسل تاس، إلى أنه سيتم استخدام البيانات للاتفاق على الحصص لعام 2026.

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وقال المصدر، إن وزراء دول "أوبك+" بدأوا بمناقشة الخطة الإضافية لإنتاج النفط

وذكر المصدر أن الاجتماع الوزاري للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بدأ في شكل مختلط.

ووفقا له، اجتمع بعض الوزراء شخصيا في الرياض، وسينضم البعض الآخر إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

وسيناقش وزراء التحالف في الاجتماع الوزاري، الخطة المستقبلية لإنتاج النفط.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع القادم لوزراء "أوبك+" سيعقد في الأول من ديسمبر المقبل.

المصدر: تاس