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ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة إلى "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة إلى
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع منظمة "أوبك+" المزمع نهاية الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.39% إلى 78.02 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 82.36 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل (2 يونيو 2024) لبحث سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ

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