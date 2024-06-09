القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز مشغلي الطائرات المسيرة والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الجوية الروسية والمدفعية قصفت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نقاط تمركز مجموعة من مشغلي المسيرات الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وقالت الوزارة في بيان: "قصف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية في الجيش الروسي نقاط تمركز مشغلي الطائرات المسيرة "طيور ماديار" والمرتزقة الأجانب، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".

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كما أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضية بتحقيق تقدم في إطار العملية العسكرية الخاصة وتحسين الوضع على العديد من الجبهات وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بلغت حوالي 1280 عسكريا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن القوات الروسية تقوم بدحر العدو تدريجيا من أراضي دونباس مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم تحرير 47 بلدة و880 كيلومترا مربعا.

المصدر: نوفوستي