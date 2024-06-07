بوتين: نقوم تدريجيا بدحر العدو من أراضي دونباس والمناطق المجاورة الأخرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية تقوم بدحر العدو تدريجيا من أراضي دونباس مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم تحرير 47 بلدة و880 كيلومترا مربعا.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "السرعة أمر مهم، لكن الأهم من ذلك هو الحرص على حياة وصحة رجالنا الذين يقاتلون على الجبهة".

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وأضاف: "الأعمال القتالية مستمرة، فمنذ بداية هذا العام فقط، تم تحرير 47 بلدة ومساحة 880 كيلومترا مربعا، ونحن تدريجيا، نقوم بدحر العدو من أراضي دونباس والمناطق المجاورة الأخرى".

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022 تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف مدى ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي