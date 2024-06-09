اعتبرت مجلة The Nation أن قرار الولايات المتحدة توسيع "الناتو" في الفناء الخلفي لروسيا كان "مأساويا ومكلفا"، مؤكدة أنه يجب على واشنطن إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع.

ووصف كاتبو المقال "الدخول في معركة من أجل توسيع حلف "الناتو" في الفناء الخلفي لروسيا" بأنه خطأ من جانب السلطات الأمريكية في أوكرانيا. مؤكدين أن القرار كان "مأساويا ومكلفا".

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وأضافت المجلة: "يجب على إدارة بايدن إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع قريبا من أجل الشعب الأوكراني".

وأكد المقال أن روسيا لديها اليوم جيش أكبر وأكثر استعدادا للقتال مما كان عليه في بداية النزاع المسلح، وأوكرانيا في هذا الوقت تغرق بشكل أعمق في الهاوية. ولهذا يجب على الولايات المتحدة منع المزيد من تصعيد النزاع.

وزعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق أن توسيع حلف "الناتو" لم يكن السبب في اندلاع الصراع الأوكراني.

كما شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن الدول الغربية فعلت "الكثير من الأشياء السيئة" بحق روسيا، وخدعت السلطات الروسية وبالتالي أجبرتها على البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد أن الغرب خدع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقام بتوسيع "الناتو" عدة مرات.

وأضاف بيسكوف: "لم تكن العملية مجرد توسيع للحلف، بل هو توسيع للبنية التحتية العسكرية للناتو نحو الحدود الروسية.

المصدر: غازيتا. رو