زاخاروفا: روسيا ستتخذ إجراءات ردا على تصرفات "الناتو"

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع قناة RT على أن جميع الإجراءات التي ستتخذها موسكو لنشر الأسلحة سيتم اتخاذها ردا على تصرفات حلف "الناتو".

وقالت: "كل ما ستفعله روسيا على هذا المسار، ستفعله ردًا على تصرفات دول الناتو"، مؤكدة على ذلك بصفة فردية وبصفة جماعية، وبحسب الدبلوماسية، سيتم تقديم الرد المناسب على ما تفعله كل دولة على حدة.

وأضافت زاخاروفا: "ما سيكون عليه الأمر يعتمد على الأعمال المدمرة التي آمل ألا تحدث، رغم أننا من ناحية أخرى واقعيون ونسمع ما تقوله العواصم الغربية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في توريد أسلحة بعيدة المدى لبعض الدول ردا على قيام الغرب بتزويد كييف، لكن ذلك لم يتم بعد.

كما دعا بوتين إلى تفادي وصول الأمور إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وقال: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي، وكانت قوته 20 كيلوطن"، مضيفا أن "قوة أسلحتنا النووية التكتيكية ما بين 70 و75 كيلوطن، دعونا لا نسمح بوصول الأمور ليس فقط إلى استخدام السلاح النووي، بل وحتى إلى التهديد بالسلاح النووي".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب يعتقد لسبب ما بأن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبدا.

المصدر: RT