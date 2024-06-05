بوتين يدعو إلى تفادي التهديد باستخدام الأسلحة النووية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تفادي وصول الأمور إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

وقال بوتين خلال لقاء مع مدراء وكالات الأنباء العالمية الكبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي، وكانت قوته 20 كيلوطن".

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وتابع: "وقوة أسلحتنا النووية التكتيكية ما بين 70 و75 كيلوطن"، مضيفا: "دعونا لا نسمح بوصول الأمور ليس فقط إلى استخدام السلاح النووي، بل وحتى إلى التهديد بالسلاح النووي".

وأشار إلى الغرب يعتقد لسبب ما بأن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبدا.

وأضاف: "لدينا عقيدة نووية. وأنظروا ماذا مكتوب فيها. وإذا كانت أعمال أي طرف تهدد سيادتنا ووحدة أراضينا، فإننا نعتبر من الممكن استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا".

المصدر: RT