أوستن يزعم أن توسع الناتو لم يكن سبب الصراع الأوكراني

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يكن السبب في اندلاع الصراع الأوكراني.

وحمّل الوزير الأمريكي، السلطات الروسية مسؤولية الصراع.

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وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الدول الغربية فعلت "الكثير من الأشياء السيئة" بحق روسيا، وخدعت السلطات الروسية وبالتالي أجبرتها على البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن الغرب خدع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقام بتوسيع الناتو عدة مرات.

كما أكد بيسكوف، "لم تكن العملية مجرد توسيع للحلف، بل هو توسيع للبنية التحتية العسكرية للناتو نحو الحدود الروسية.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن "الدول الغربية حاولت في كل مرة الضغط على روسيا، مستبعدة إمكانية التعاون المتساوي".

قبل ذلك، نوهت الخارجية الروسية بأن نشاط "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، موجه لإعداد أعضائه لصدام محتمل مع روسيا.

المصدر: تاس