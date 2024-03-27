بوتين: روسيا ليست بصدد قتال "الناتو"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست بصدد قتال حلف "الناتو"، وهذا مجرد هراء، حيث أن الفارق في الإنفاق العسكري كبير.

وقال بوتين خلال محادثة مع طيارين عسكريين أثناء رحلة عمل إلى مدينة تورجوك في مقاطعة تفير: "أنفقت الولايات المتحدة عام 2022 (لأغراض عسكرية) 811 مليار دولار، وروسيا 72 مليارا. هل سنقاتل "الناتو" بهذه النسبة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا هو مجرد هراء".

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وأضاف: "لقد جاؤوا مباشرة إلى حدودنا. هل نحن من يتحرك نحو حدودهم، نحو الدول التي كانت جزءا من "الناتو"؟ نحن لم نلمس أحدا، هم من تحركوا نحونا. هل نحن من عبر المحيط لنصل إلى حدود الولايات المتحدة؟ لا، إنهم يقتربون منا، وقد اقتربوا بشكل قريب جدا. ماذا نفعل؟ نحن نحمي شعبنا فقط في أراضينا التاريخية".

وأعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" روب باور في وقت سابق أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.

وقال باور في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الأوكرانية ArmyInform: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية، أن نكون جاهزين، وإذا حدث هذا اليوم، فيجب القتال بما لديك. إنه دائما مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين الإمكانيات للمستقبل أيضا".

المصدر: RT