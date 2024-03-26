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هنغاريا تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا

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هنغاريا تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا
AP
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن التصريحات الصادرة عن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا تجعل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة أشد احتمالا.

وقال سيارتو: "إنه أمر خطير حقا لأننا لا نريد مواجهة التهديدات. إن الخطر المرعب لحرب عالمية ثالثة يقترب".

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وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء في "الناتو" أن تدرك أنه في مثل هذا الوضع الحرج، ليس للأفعال أهمية كبيرة فحسب، بل للكلمات أيضا.

واعتبر أن مخاطر نشوب صراع واسع النطاق تتزايد في كل مرة يتم فيها الحديث عن إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية من الدول الأعضاء في "الناتو".

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية فبراير إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا.

ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، أن نشر وحدات عسكرية من دول الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: غازيتا. رو

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