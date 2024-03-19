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"غباء مستفحل أو صفاقة".. مدفيديف يفسر دوافع تصريحات باريس وبرلين واشنطن

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Sputnik
نائب أمين مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تصريحات الغرب حول روسيا تدهش بتناقضاتها، مؤكدا أن أسباب ذلك قد تعود إلى غباء أصحابها، أو صفاقتهم.

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وكتب مدفيديف على "تلغرام" اليوم: "تصريحات البلهاء الغربيين تدهش بتناقضاتها، ففي كل تصريح جديد تناقض جديد. لا يمكن تفسير السبب.. ربما يكون نابعا عن عدم نضوج طفولي، أو غباء مستفحل أو صفاقة شديدة".

وذكر مدفيديف تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية، وفي الوقت ذاته تعهد بالرد فورا على فلاديمير بوتين إذا اتصل به، وقال: "ماكرون شجاع ورزين".

وأشار مدفيديف إلى تصريحات برلين حول أن السلطات الألمانية لن "تعتبر فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا بعد الآن لكنها ستتفاوض معه"، وكذلك تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يعترفون بصراحة بإدارة حرب هجينة ضد روسيا، ويعلنون في الوقت نفسه استعدادهم لاستئناف الحوار معها حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

المصدر: نوفوستي

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