دول غربية تشكك في الانتخابات الروسية

زعم الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أظهرت فوز الرئيس فلاديمير بوتين الساحق "لم تكن حرة"، فيما يواصل زعماء العالم إرسال برقيات التهنئة لبوتين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا جرت في انتخابات استندت الى "القمع والترهيب".

وادعى أن "هذه الانتخابات ارتكزت على القمع والترهيب، ولم تكن حرة أو نزيهة".

بدورها زعمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إعادة انتخاب بوتين تمت في عملية اقتراع "غير حرة بعد قمع كل أشكال المعارضة".

ورأت بيربوك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات أظهرت "سلوك بوتين المشين ضد شعبه".

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتس لن يهنئ بوتين على إعادة انتخابه، معتبرا أن "النتيجة كانت محددة سلفا".

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لن يهنئ بوتين على إعادة انتخابه، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه لصحيفة "تاجس شبيجل".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانتخابات جرت وسط "قمع متزايد للمجتمع المدني وجميع أشكال المعارضة للنظام"، معتبرة أن "الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية لم تتوفر".

وأضافت أن "فرنسا تحيي شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين أظهروا سلميا معارضتهم لهذا الهجوم على حقوقهم السياسية الأساسية".

ويواصل زعماء العالم توجيه برقيات التهنئة للرئيس فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

المصدر: "أ ف ب" + RT